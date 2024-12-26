وكيل أنتوني: العديد من الأندية تواصلت معنا.. ومستقبله مرتبط للغاية بـ مانشستر يونايتد

كشف جونيور بيدروسو وكيل أنتوني لاعب مانشستر يونايتد موقف اللاعب من الرحيل في يناير المقبل عن صفوف الفريق.

أنتوني ماثيوس النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ولا يزال البرازيلي بعيدا عن حسابات الفريق سواء مع روبن أموريم حاليا أو إريك تين هاج المدير الفني السابق للشياطين الحُمر.

وقال بيدروسو لـ موقع givemesport: "العديد من الأندية تواصلت معي للتحرك لضم أنتوني في يناير، هم يتفهمون موقفه، ولذلك أؤكد أن هناك اهتمام قوي".

وأضاف "لم يُظهر مانشستر يونايتد أي اهتمام ببيع أو إعارة أنتوني، لم يتواصلوا معنا بشأنه حتى الآن، إدارة مانشستر يونايتد لم تطلب رحيله رغم كل ما يثار حوله".

وأكمل "مستقبل أنتوني مرتبط للغاية بتفضيلات مانشستر يونايتد، إذا رأى النادي أن إعارته في يناير المقبل ومنحه المزيد من الدقائق لاستعادة الثقة، فسنعمل على هذا الخيار".

وأتم "غير ذلك أنتوني يعمل بكل قوة لاستعادة مركزه وإظهار مهارته تحت قيادة روبن أموريم".

وخاض البرازيلي 10 مباريات سجل خلالها هدفا وحيدا في الموسم الجاري بجميع المسابقات خلال 322 دقيقة فقط.

وانضم أنتوني لمانشستر يونايتد مقابل 95 مليون يورو في صيف 2022 قادما من أياكس الهولندي.

ومنذ انضمامه خاض البرازيلي البالغ 24 عاما 92 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 5 أهداف.