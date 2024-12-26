فان دايك يلمح للبقاء مع ليفربول

ألمح فيرجيل فان دايك قائد ليفربول إلى إمكانية استمراره مع الفريق لمواسم مقبلة.

وينتهي عقد الدولي الهولندي مع ليفربول بنهاية هذا الموسم، ويمكنه التفاوض مع أي فريق مطلع يناير المقبل، على أن ينضم إليه مجانا الصيف القادم.

وقال فان دايك في تصريحاتل لشبكة أمازون برايم: "أنا أحب جماهير ليفربول، والجماهير تحبني، وهذا يشكل أساسا جيدا للنجاح".

وأضاف البالغ من العمر 33 عاما "في رأيي، يمكنني اللعب لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى في أعلى مستوى. سنرى ما يحمله المستقبل".

وأكمل "شخصيا أود أن أكون أول لاعب هولندي يرفع كأس الدوري الإنجليزي كقائد لفريقه. أعتقد أن هذا هو ما نعمل من أجله كفريق".

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد مرور 17 جولة، ويملك مباراة مؤجلة.

ويستعد الحمر لملاقاة ليستر سيتي في جولة البوكسينج داي مساء الخميس.

ويلعب فان دايك في صفوف ليفربول منذ يناير 2018.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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