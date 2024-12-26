حمد إبراهيم: الإسماعيلي يخوض موسما استثنائيا.. ولن أخاطر بسلامة لاعب من أجل مباراة

قال حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، إن فريقه يخوض موسما استثنائيا صعبا في ظل إيقاف القيد.

وأوضح إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: "الإسماعيلي فقط يخوض موسما استثنائيا لأننا نعاني من إيقاف القيد، جميع الفرق عقدت صفقات ولديها عدد كبير من اللاعبين".

وأثنى حمد إبراهيم على لاعبيه: "سعيد جدا باللاعبين ومتحملين مسؤولية اسم النادي الإسماعيلي الكبير".

وتعادل الإسماعيلي أمام حرس الحدود بهدفين لكل فريق في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وعن إصابة لاعبه محمد عمار خلال مواجهة حرس الحدود، رد: "محمد عمار كان يعاني من بوادر نزلة برد، وأبلغني بأنه سيخوض المباراة رغم تناوله مضادات حيوية، لذلك تعرض لضيق تنفس خلال المباراة، وبعد جلسة الأكسجين عاد لحالته الطبيعية".

وأكمل: "لم أشرك عمار في المباراة إلا بعد التأكد من سلامته وجاهزيته للمباراة، سلامة اللاعبين هي الأهم ولن أخاطر بلاعب من أجل مباراة".

وسقط محمد عمار خلال مواجهة حرس الحدود وتم استبداله في الدقيقة 77 ليحل بدلا منه هشام محمد.

وحصل عمار على جلسة أكسجين في سيارة الإسعاف بمجرد خروجه من الملعب.

وعن موقف الفريق من انتقالات الشتاء وأزمة القيد، أوضح المدير الفني للإسماعيلي: "وضعت خطة لانتقالات يناير حال إنهاء أزمة القيد، ولكن في حالة لم يتم فك القيد فأعمل مع اللاعبين الحاليين".

وأتم: "بعد المباريات الست التي خضناها في الدوري، كان من المفترض أن نكون جمعنا نقاطا أكثر".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات وهزيمتين.

ويلتقي الإسماعيلي في الجولة المقبلة أمام مودرن سبورت في الأول من يناير.