بوبيندزا: الزمالك أرادني لكنني لم أوقع على شيء.. ومشروع رابيد مثير للاهتمام

أوضح الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم رابيد بوخارست سبب تفضيله للعرض الروماني بعدما كان قريبا من الانتقال لنادي الزمالك.

وانضم بوبيندزا إلى رابيد بوخارست بداية الموسم الجاري بعدما تراجع عن اتفاقه مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال آرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخارست عبر موقع "gsp.ro" الروماني: "رابيد بوخارست قدم كل ما يحتاجه فيفا لإثبات صحة موقفي والأمور أصبحت جيدة الآن".

وأضاف"الزمالك أراد التعاقد معي لكنني لم أوقع على أي شيء. فضلت رابيد لأن مشروع الفريق مثير للاهتمام".

وشدد "لا أشعر بالتوتر وكل الأمور تسير بشكل جيد معي. أنا أركز فقط على رابيد بوخارست ولا أفكر في الفرق الأخرى. نحن نفكر فقط في الحصول على ثلاث نقاط مباراة تلو الأخرى. هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأتم "تلقيت عروض أخرى ، لكن عرض هذا العرض جذبني أكثر من غيره. رابيد فريق مهم ، له تاريخ غني ، يهدف إلى اللعب في أوروبا. قبلت دون تردد. لقد رأيت أهدافهم وأنا متحمس للغاية. أريد أن أقدم كل شيء للفريق".

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأتي إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 10 مباريات وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.

من هو بوبيندزا؟

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف