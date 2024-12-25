محمد يوسف: فقدان التركيز أضاع الفوز أمام الإسماعيلي.. ونحتاج للصبر

أرجع محمد يوسف مدرب حرس الحدود تعادل فريقه أمام الإسماعيلي بعدما كان قريبا من الفوز إلى فقدان التركيز .

وخطف الإسماعيلي نقطة على ملعبه من حرس الحدود رغم تأخره بثنائية بنتيجة 2-2 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال محمد يوسف مدرب حرس الحدود عبر أون تايم سبورتس: "بدأنا المباراة بشكل رائع وتقدمنا بهدفين ولكن عدم التركيز كلفنا خسارة نقطتين ثمينتين".

وأضاف يوسف "نستهدف تكوين فريق قوي لحرس الحدود ونحتاج الوقت والصبر لتحقيق الانسجام".

وأتم "منحنى مستوى الفريق يسير بشكل تصاعدى ومباراة الإسماعيلي دليل على ذلك، أثق في تحسن النتائج وظهور الفريق بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".

وتقدم حرس الحدود بفضل هدفي محمود ممدوح ومحمد بيومي (عكسي)، فيما سجل للإسماعيلي علي الملواني ومروان حمدي.

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وتأجل فوز حرس الحدود الأول في الموسم لحين إشعار آخر، ويتذيل الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 6 جولات.

فيما حقق الإسماعيلي تعادله الثاني تواليا وأصبح في رصيده 6 نقاط في المركز الـ 11.

وسيلتقي الإسماعيلي في الجولة المقبلة مع مودرن سبورت، فيما يستضيف الحرس خصمه طلائع الجيش.