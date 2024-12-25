منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن نهاية أزمة إسلام سليماني

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

إسلام سليماني - الجزائر

انتهت أزمة إسلام سليماني الهداف التاريخي لمنتخب الجزائري مع نادي شباب بلوزداد الجزائري.

وغاب سليماني عن مباراة بلوزداد والأهلي بعد انقطاعه عن التدريبات ودخوله في أزمة مع إدارة ناديه.

وأعلن شباب بلوزداد عودة سليماني للمشاركة في تدريبات الفريق بعد انقطاعه عنها خلال الفترة الماضية.

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وسبق أن صرح عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد الجزائري بأن استبعاد إسلام سليماني من مواجهة الأهلي جاء بسبب دخول اللاعب في أزمة مع إدارة ناديه.

وتلقى بلوزداد خسارة قاسية على يد الأهلي بنتيجة 1-6 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل إسلام سليماني 46 هدفا بقميص الخضر يتصدر بهم قائمة هدافي المنتخب الجزائري عبر التاريخ.

ولعب إسلام سليماني خلال مسيرته مع أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي، وليستر سيتي ونيوكاسل الإنجليزيين، وفنربشخة التركي، وموناكو وأوليمبيك ليون الفرنسيين، وأندرلخت البلجيكي.

وخاض في الموسم الأخير تجربتين مع ميشلين ببلجيكا وكوريتيبا البرازيلي قبل العودة لنادي بداياته شباب بلوزداد بعقد يمتد حتى 2026.

وخاض سليمان قائد الفريق، هذا الموسم مباراة في دوري الأبطال أمام أورلاندو بايرتس، بالإضافة إلى 8 مباريات في الدوري الجزائري سجل خلالهم 3 أهداف، قبل الغياب عن آخر 4 مواجهات للفريق في دوري الأبطال أمام استاد أبيدجان و3 مواجهات في الدوري.

ويلتقي شباب بلوزداد والأهلي على ملعب 5 يوليو بالجزائر، التاسعة مساء يوم الجمعة 3 يناير.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، وأورلاندو بايرتس 5 نقاط، وشباب بلوزداد 3 نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان بنقطة وحيدة في ذيل المجموعة.

شباب بلوزداد الأهلي إسلام سليماني
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