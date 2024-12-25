أزمة بين قطبي المغرب.. الرجاء يقرر مقاضاة رئيس الوداد

قرر نادي الرجاء المغربي مقاضاة هشام أيت منا رئيس غريمه الوداد بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.

وقال هشام أيت منا لراديو مارس صباح الأربعاء: "لقد تقبل الجيش الملكي بروح رياضية سرقة لقب الدوري المغربي منه في الموسم الماضي"، وهو اللقب الذي توج به الرجاء في الجولة الأخيرة.

ونشر الرجاء بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك جاء على النحو التالي:

على إثر التصريحات اللامسؤولة الصادرة من هشام أيت منا والتي تم بثها صباح هذا اليوم في إذاعة راديو مارس، والتي تشكل طبقا للمادة الأولى من قانون الاخلاقيات للاتحاد الدولي لكرة القدم سلوكا غير مسؤول يمس بنزاهة وسمعة وصورة كرة القدم المغربية وأجهزتها ومخالفة للقيم الأخلاقية الواجب التحلي بها من قبل المشتكى به بصفته رئيس نادي كرة قدم وكمسؤول بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

فقد تقدم نادي الرجاء بشكوى ضد المعني بالأمر إلى لجنة الاخلاقيات بالاتحاد المغربي لكرة القدم وإلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، كما سيتقدم بشكوى إلى السلطات القضائية المختصة.

في نهاية الموسم الماضي، توج الرجاء بلقب الدوري المغربي للمرة الـ 13 في تاريخه والأولى بعد غياب 4 مواسم في الجولة الأخيرة.

وحسم الرجاء اللقب لصالحه بعد صراع شرس مع الجيش الملكي أمتد حتى الجولة الأخيرة.

فقد رفع الرجاء رصيده لـ 72 نقطة بعد الفوز على مولودية وجدة في الجولة الأخيرة..

فيما لم يستفد الجيش الملكي من انتصاره على الفتح الرباطي ليكتفي بالمركز الثاني برصيد 71 نقطة.

وحقق الرجاء اللقب بدون أي خسارة حيث حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 9، كأول فريق يحصد اللقب بدون هزيمة.

وأصبح الرجاء أول نادي في تاريخ الدوري المغربي يحقق اللقب بعدما تخطى حاجز الـ 70 نقطة.