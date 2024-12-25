سلوت: أتمنى أن يساعدني صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد على التتويج بالدوري

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

أرنولد - فان دايك - محمد صلاح

يتمنى أرني سلوت مدرب ليفربول أن يتمكن الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد من مساعدته في تحقيق إنجاز التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد مرور 17 جولة، ويملك مباراة مؤجلة، بينما تقترب عقود صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد من الانتهاء بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد حقق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد لقب الدوري من قبل، وأتمنى أن يفعلوا ذلك مرة أخرى".

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اللاعبون الثلاثة يمكنهم التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينضم مجانا في الصيف القادم.

وأضاف "التتويج بلقب الدوري سيكون لطيفًا، لهذا السبب نحن نعمل في هذه الوظيفة. ولكن للتتويج باللقب يلزمه عملية طويلة وبالتالي عليك القيام بالعديد من الأشياء بشكل صحيح، هذا ما فعلته خلال عام 2024 وآمل أن أفعله في العام المقبل أيضا".

وأكمل المدرب الهولندي "لقد قلت دائمًا أن المنافسة صعبة للغاية. يمكنك أن ترى ذلك الآن. أفضل طريقة للحكم على جدول الدوري هي بعد 19 مباراة".

وشدد "من الصعب جدًا الفوز بالدوري في أي مكان حول العالم، العديد من الفرق وقليل من اللاعبين قادرون على القيام بذلك لأنه صعب للغاية".

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي في جولة البوكسينج داي يوم الخميس على ملعب أنفيلد.

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