رقم استثنائي ينتظر صلاح أمام ليستر في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

لا تزال الأرقام القياسية الصامدة في الدوري الإنجليزي تنتظر من محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي أن يحطمها.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وعندما يلعب ليفربول غدا الخميس ضد ليستر سيتي في الدوري، ينتظر محمد صلاح رقما جديدا ليكسره.

ويلعب ليفربول ضد ليستر في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

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وإذا سجل صلاح هدفا أمام ليستر سيتي سيصل إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

وفي حالة إذا ما سجل صلاح هدفا في شباك ليستر سيتي فسوف يصل إلى الهدف رقم 100 على أرض فريقه في الدوري الإنجليزي.

وهو إنجاز لم يسجله قبله سوى 6 لاعبين فقط عبر تاريخ الدوري الإنجليزي وهم:

هاري كين – سيرجيو أجوير – تييري هنري – آلان شيرار – واين روني – أندي كول

واحتاج صلاح إلى 144 مباراة على ملعب فريقه ليسجل 99 هدفا وإذا وصل إلى الهدف رقم 100 في مباراة رقم 142 سيكون رابع أسرع لاعب يصل لهذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة) وهنري (113 مباراة) وأجويرو (125) مباراة.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 هدفا، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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