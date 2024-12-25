تقرير: لاعب بلوزداد يطالب بالرحيل بعد اشتباكات لفظية مع مدربه إثر سداسية الأهلي

ذكرت جريدة الخبر الجزائرية أن طلال بوصوف لاعب شباب بلوزداد طالب بالرحيل من الفريق بعد دخوله في اشتباكات لفظية مع مدربه ورئيس النادي إثر الهزيمة القاسية من الأهلي.

وتلقى بلوزداد خسارة قاسية على يد الأهلي بنتيجة 1-6 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن اللاعب دخل في شجار لفظي مع المدرب عبد القادر عمراني خلال التدريب الأول للفريق عقب الخسارة من الأهلي.

وذلك قبل أن يتشاجر لفظيا مع مهدي رابحي رئيس النادي.

بعدها قرر اللاعب مغادرة التدريب مباشرة بعد أن أفصح للجميع أنه لن يبقى في الفريق، حسب التقرير.

وفقا للتقرير فإن العلاقة توترت بين بوصوف وعمراني في ظل رفض الأخير إعفاءه من التدريبات، بسبب معاناته من الإصابة.

وفي سياق متصل، شهدت الحصة التدريبية حضور المخضرم إسلام سليماني، الذي برز بغيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، لأسباب إدارية، بحسب ما صرح به المدرب عمراني.

ويلتقي شباب بلوزداد والأهلي على ملعب 5 يوليو بالجزائر، التاسعة مساء يوم الجمعة 3 يناير.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، وأورلاندو بايرتس 5 نقاط، وشباب بلوزداد 3 نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان بنقطة وحيدة في ذيل المجموعة.