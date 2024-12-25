شكوك حول مشاركة فاردي أمام ليفربول

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي

تحوم الشكوك حول مشاركة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي أمام ليفربول.

ويحل ليستر ضيفا على ليفربول ضمن جولة البوكسينج داي يوم الخميس.

وقال رود فان نيستلروي مدرب ليستر في تصريحات للصحفيين: "لقد تعرض فاردي لبعض الكدمات مؤخرا".

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وأضاف المدرب الهولندي "علينا أن نرى في تدريبات الأربعاء ما إذا كان جاهزًا لمباراة الخميس".

وأكمل "نأمل أن يكون بخير، وإذا لم يكن كذلك، فستكون مشكلة قصيرة المدى".

وسجل فاردي 6 أهداف وصنع 3 خلال 16 مباراة شارك فيها مع ليستر بالدوري الإنجليزي.

ويدخل ليستر اللقاء وهو يحتل المركز الـ17.

وخسر الثعالب مباراتين متتاليتين، فقد خسر برباعية نظيفة أمام نيوكاسل يونايتد، وثلاثية نظيفة على يد ولفرهامبتون.

فيما يدخل ليفربول المباراة متصدرا للترتيب بفارق 4 نقاط عن ملاحقه تشيلسي، علما بأن ليفربول يملك مباراة مؤجلة.

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