مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع راشفورد

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سعر بيع لاعبه ماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن مانشستر يونايتد حدد 40 مليون جنيه إسترليني لبيع راشفورد.

وستكون العقبة أمام يونايتد في بيع راشفورد هي راتبه الكبير الذي يسعى اللاعب للحصول عليه في أي فريق ينتقل له.

ويتقاضى راشفورد مع مانشستر يونايتد 300 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وينتهي تعاقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في عام 2028.

وألمح الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، لرحيله عن صفوف الفريق.

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

وقال راشفورد في حوار مع الكاتب هنري وينتر عبر حسابه على X: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الديربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي".

وأكمل: "أنا شخص يمكنه التعامل مع النكسات مع تقدمي في السن، أمامي إما الجلوس والبكاء أو بذل قصارى جهدي في المرة القادمة التي أكون فيها متاحا."

وعن فرص بقائه أو رحيله من يونايتد، رد راشفورد: "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

وأضاف: "إذا كنت أعرف أن الوضع سيء بالفعل فلن أجعل الأمر أسوأ، رأيت كيف يغادر اللاعبون الآخرون في الماضي ولا أريد أن أكون مثلهم، عندما أغادر سأصدر بيانا بذلك، وسأبقى مشجعا ليونايتد بنسبة 100 %".

وأكمل: "لم أندم على السنوات التسع الماضية، ولن أشعر بأي ندم، لأنني أتعامل مع الأمور يوما بيوم، أحيانا تحدث أشياء سيئة وأخرى جيدة، أحاول الحفاظ على التوازن، الأفضل لم يأت بعد هذه عقليتي".

وتوج راشفورد بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023.

كما توج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.