بعد 6 أشهر فقط.. برسبوليس الإيراني يعلن رحيل جاريدو عن تدريبه

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

جاريدو

انتهت مهمة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مع برسبوليس الإيراني بعد 6 أشهر فقط من توليه المهمة.

وتولى جاريدو مدرب الأهلي والإسماعيلي السابق تدريب برسبوليس في شهر يونيو الماضي.

وأعلن بيرسبوليس إنهاء عقد مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو بسبب سوء النتائج، الذي أدى إلى تراجع الفريق للمركز الرابع في ترتيب فرق الدوري.

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وخسر بيرسبوليس 3 مرات في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري المحلي، ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن فريق تراكتور متصدر الترتيب.

جاريدو وقع على عقود تدريب بيرسبوليس في يونيو الماضي بعقد لمدة سنتين، لكنه لم يستمر سوى 6 أشهر فقط.

جاريدو يملك تجربة تدريبية كبيرة في شمال إفريقيا مع أندية: الأهلي والإسماعيلي والوداد والرجاء.

كما تولى تدريب أندية فياريال وريال بيتيس الإسبانيين، وكلوب بروج البلجيكي والعين الإماراتي والاتفاق السعودي.

جاريدو برسبوليس
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