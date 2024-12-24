أرنولد: أخاف من قطط صلاح.. ويمتلك فيديو لي وأنا أصرخ منها في منزله

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 20:32

كتب : FilGoal

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أجاب ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول عن سؤال من أقرب أصدقائه في الفريق.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وخلال استضافته في قناة أسترو ستديوم وجه المحاور أحد الأسئلة إلى أرنولد وهو من أقرب صديق له في ليفربول صلاح أم سوبوسلاي.

وأجاب أرنولد: "صلاح، منذ عرفنا بعضنا البعض أنا ومحمد صلاح وقضينا الكثير من الوقت معا ولعبنا كثيرا معا فوق أرض الملعب أيضا".

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وأضاف "نحن نفهم طريقة لعبنا ولا نشتكي من بعضنا، ونحترم أسلوب لعب بعضنا البعض، ولذلك هو أحد أفضل اللاعبي على الإطلاق في الجانب الأيمن".

وأكمل "أتداخل معه في اللعب ويتجاهلني ويسدد الكرة وأنا أعتقد أنه يجب أن يمررها لي، وأعتقد أنني إذا حصلت على الكرة ولم أتمكن من تمريرها له ربما يفكر في نفس الشيء".

وواصل مازحا "أذهب إلى منزل صلاح كثيرا وفي آخر مرة ذهبت إليه كنت خائفا جدا لأنه لديه بعض القطط وأنا أخاف منها".

وأتم تصريحاته "صلاح صور مقطع فيديو لي في منزله وأنا أصرخ خوفا من إحدى القطط التي كانت تقفز بالقرب مني وأنا أصرخ وأقول له (مو مو ساعدني).. وطلبت منه ألا ينشر هذا الفيديو".

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