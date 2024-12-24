لتعويض غياب ساكا.. فوتبول إنسايدر: أرسنال يستعد لتقديم عرض كبير لضم قدوس

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 20:08

كتب : FilGoal

وست هام ضد مانشستر يونايتد

كشف موقع فوتبول إنسايدر أن نادي أرسنال يسعى لتقديم عرض كبير لضم الغاني محمد قدوس نجم وست هام خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الموقع أن أرسنال يسعى لتعويض غياب بوكايو ساكا بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويغيب ساكا لعدة أسابيع بسبب الإصابة، فيما عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بالقلق تجاه إصابة ساكا عقب اللقاء.

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وأصيب ساكا في المباراة التي استعاد فيها أرسنال الانتصارات في الدوري الإنجليزي وفاز على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة 17 من المسابقة.

موقع فوتبول إنسايدر أشار إلى أن وست هام منفتح على خروج قدوس للفوز بمقابل مادي كبير بعد شراء اللاعب الغاني مقابل 38 مليون جنيه إسترليني قبل 18 شهرًا فقط.

ولعب الغاني قدوس 59 مباراة سجل 17 وقدم 18 تمريرة حاسمة منذ قدومه من أياكس عام 2023.

وحقق أرسنال الفوز أمام كريستال بالاس بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين أمام فولام وإيفرتون.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

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