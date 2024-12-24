أدار مباراة لمصر.. الصومالي أرتان حكما لمواجهة بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال

يدير طاقم تحكيم صومالي مباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام الأهلي في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا

ويلتقي شباب بلوزداد والأهلي على ملعب 5 يوليو بالجزائر، التاسعة مساء يوم الجمعة 3 يناير.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبد القادر أرتان.

ويعاونه حمزة حجي عبدي، وعلي راجي موليد، بينما يتواجد أحمد حسن حسين حكما رابعا.

الصومالي أرتان من مواليد 1992، وكان أول حكم صومالي في التاريخ يدير مباريات في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار يناير 2024.

كما أدار الصومالي أرتان مباراة بوتسوانا ومصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 والتي انتهت بفوز الفراعنة 4-0.

كما تواجد أرتان حكما رابعا في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والتي توج بها الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، وأورلاندو بايرتس 5 نقاط، وشباب بلوزداد 3 نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان بنقطة وحيدة في ذيل المجموعة.