منافس الأهلي - أورلاندو يكتسح جالانتس 8-1 في دوري جنوب إفريقيا

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 18:40

كتب : FilGoal

ريليبوهيلي موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس

اكتسح أورلاندو بايرتس منافسه مارومو جالانتس بنتيجة 8-1 في الدوري الجنوب إفريقي.

ورفع أورلاندو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر.

وخاض أورلاندو بايرتس 9 مباريات في الدوري، بواقع مباراة أقل من صنداونز الذي خاض 10 جولات.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – تحديد موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس مجموعة الأهلي - لصالح الأحمر في غيابه.. أورلاندو يتعادل مع ستاد أبيدجان مؤتمر كولر: كنا نريد الفوز على أورلاندو والنتيجة مرضية.. والفريقان أهدرا الكثير من الفرص

سجل هدف أورلاندو الأول كينيث ناثاثيني مدافع جالانتس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب جابادينهو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يسجل لاعبو أورلاندو 7 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني.

وجاءت بقية أهداف أورلاندو على النحو التالي، تشيجوفاتسو ماباسا 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 47، و53، و64، وديانو ديفيد فان روين هدف في الدقيقة 59، وثالينتي مباثا هدفين في الدقيقتين 70، و82، ثم اختتم أهداف الفريق بويتوميلو راديوبان من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ويتواجد أورلاندو في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال إلى جانب الأهلي، وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان.

وكان الأهلي نجح في التعادل سلبيا أمام أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويخوض أورلاندو مواجهة في الدوري مع نهاية شهر ديسمبر، قبل مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 4 يناير.

ويعود بعدها لمواجهة كيب تاون يوم 8 يناير، ثم مواجهة شباب بلوزداد يوم 12 يناير، قبل الحضور إلى القاهرة لمواجهة الأهلي يوم 18 يناير في الجولة الأخيرة بمجموعات دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، وأورلاندو بايرتس 5 نقاط، وشباب بلوزداد 3 نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان بنقطة وحيدة في ذيل المجموعة.

أورلاندو أورلاندو بايرتس منافس الأهلي دوري أبطال إفريقيا دوري جنوب إفريقيا
نرشح لكم
أدار مباراة لمصر.. الصومالي أرتان حكما لمواجهة بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال "لتحقيق النتيجة التي نحلم بها".. بلوزداد يحث جماهيره على حضور مباراة الأهلي تقرير مغربي: الرجاء تواصل مع طارق مصطفى لتولي تدريبه الكونفدرالية - الثانية للفرق المصرية.. الجزائري لحلو بن إبراهيم حكما لـ الزمالك والمصري كاف يوافق على نقل مباراة بلاك بولز ضد الزمالك إلى القاهرة خبر في الجول - طاقم تحكيم موريتاني لقيادة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس خبر في الجول – تحديد موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس خبر في الجول - الزمالك يتفق مع بلاك بولز على استضافته بالقاهرة.. وينتظر موافقة كاف
أخر الأخبار
أرنولد: أخاف من قطط صلاح.. ويمتلك فيديو لي وأنا أصرخ منها في منزله دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو 21 دقيقة | الكرة المصرية
لتعويض غياب ساكا.. فوتبول إنسايدر: أرسنال يستعد لتقديم عرض كبير لضم قدوس 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) طلائع الجيش.. منسي يهدر الأول 37 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن 42 دقيقة | الوطن العربي
محمد إسماعيل: تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي.. ولا أعاني من الضغوط لتدريب إنبي 54 دقيقة | الدوري المصري
أدار مباراة لمصر.. الصومالي أرتان حكما لمواجهة بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير تركي: فنربخشة يمهد طريق أهلي جدة للتخلص من فيرمينو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة