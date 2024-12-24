منافس الأهلي - أورلاندو يكتسح جالانتس 8-1 في دوري جنوب إفريقيا

اكتسح أورلاندو بايرتس منافسه مارومو جالانتس بنتيجة 8-1 في الدوري الجنوب إفريقي.

ورفع أورلاندو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن صنداونز المتصدر.

وخاض أورلاندو بايرتس 9 مباريات في الدوري، بواقع مباراة أقل من صنداونز الذي خاض 10 جولات.

سجل هدف أورلاندو الأول كينيث ناثاثيني مدافع جالانتس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب جابادينهو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يسجل لاعبو أورلاندو 7 أهداف خلال أحداث الشوط الثاني.

وجاءت بقية أهداف أورلاندو على النحو التالي، تشيجوفاتسو ماباسا 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 47، و53، و64، وديانو ديفيد فان روين هدف في الدقيقة 59، وثالينتي مباثا هدفين في الدقيقتين 70، و82، ثم اختتم أهداف الفريق بويتوميلو راديوبان من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

ويتواجد أورلاندو في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال إلى جانب الأهلي، وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان.

وكان الأهلي نجح في التعادل سلبيا أمام أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويخوض أورلاندو مواجهة في الدوري مع نهاية شهر ديسمبر، قبل مواجهة استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 4 يناير.

ويعود بعدها لمواجهة كيب تاون يوم 8 يناير، ثم مواجهة شباب بلوزداد يوم 12 يناير، قبل الحضور إلى القاهرة لمواجهة الأهلي يوم 18 يناير في الجولة الأخيرة بمجموعات دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، وأورلاندو بايرتس 5 نقاط، وشباب بلوزداد 3 نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان بنقطة وحيدة في ذيل المجموعة.