"لتحقيق النتيجة التي نحلم بها".. بلوزداد يحث جماهيره على حضور مباراة الأهلي

أصدر نادي شباب بلوزداد الجزائري بيانا يعتذر فيه لجماهير فريقه على الخسارة الكبيرة التي تلقاها أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد 6-1 في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وشدد بلوزداد خلال بيانه على أن حضور الجماهير بشكل قوي في مباراة العودة سيكون المفتاح لقلب الموازين أمام الأهلي وتحقيق النتيجة التي يحلم بها النادي وجمهوره.

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات يوم 3 يناير المقبل في ملعب 5 جويليهز

ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ويأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري رابعا بنقطة واحدة.