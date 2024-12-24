ماريسكا يصر على إبعاد تشيلسي من سباق اللقب.. ويتحدث عن ليفربول وسيتي

يصر إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على أن فريقه ليس جاهزا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل تشيلسي وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد مرور 17 جولة، لكن الأخير له مباراة مؤجلة

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي: "إصراري على أن تشيلسي ليس في سباق اللقب؟ قلت إن الأمر لا يتعلق بالضغط على اللاعبين أو النادي أو بالنسبة لي، إنه مجرد واقع".

وأضاف "الواقع يقول إننا في المركز الثاني. ربما تعكس المباريات الـ17 التي خاضها الفريق موقفه الحالي".

وتابع "ليفربول يقدم أداءً رائعًا منذ اليوم الأول، فهو فريق عاش تلك اللحظة التي تمكن فيها من الفوز بالألقاب، وهذا أمر مهم".

وواصل "مانشستر سيتي سيكون في سباق اللقب، إنهم يعيشون لحظات لم تحدث لهم من قبل".

وأردف "في كل مباراة يتعرضون لبعض الإصابات، ليس لديهم ما يكفي من اللاعبين في هذه اللحظة".

وتراجع مانشستر سيتي للمركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ليفربول و8 نقاط عن تشيلسي، وذلك بعد مرور 17 جولة.

وأكمل ماريسكا "لقد حققنا مايفوق توقعاتنا هذا الموسم، من حيث الطريقة التي نلعب بها وعدد النقاط التي وصلنا إليها".

وأتم "ننظر لكل مباراة على حدة. ينصب تركيزنا الرئيسي هي الاستمرار في التحسن، ومحاولة الفوز بالمباريات".

ويستعد تشيلسي لملاقاة فولام ضمن جولة البوكسينج داي الخميس المقبل.