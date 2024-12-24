أموريم: راشفورد يريد اللعب لكن هذا قراري.. وأتفهم غضب الجماهير

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 16:29

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

أوضح روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد موقف ماركوس راشفورد من العودة للعب بعد غياب 3 مباريات متتالية لأسباب انضباطية.

واستبعد راشفورد من مباريات الشياطين الحمر ضد مانشستر سيتي وتوتنام وبورنموث.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي: "متى يحصل ماركوس راشفورد على فرصة أخرى؟ إنه قراري. راشفورد يريد اللعب. إنه يحاول. لكن هذا قراري. قراري أنا فقط".

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وأضاف "أنا أعمل بالطريقة الوحيدة التي أعرفها. إذا لم أفعل ذلك، فسأفقد نفسي. أنا أعلم ما أفعله".

قبل أيام، ألمح راشفورد لرحيله عن صفوف الفريق، قائلاً: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الدربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي، بالنسبة لي أعتقد أنني مستعد لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

وتابع أموريم حديثه "سبب احتلال مانشستر يونايتد المركز الـ13؟ لو كنت أعرف، لكنت حللت جميع مشاكل هذا النادي، بما في ذلك التسرب القادم من سقف هذه الغرفة".

ويستعد يونايتد لمواجهة ولفرهامبتون يوم الخميس المقبل ضمن جولة البوكسينج داي.

وأكمل البرتغالي "نحن نتفهم غضب الجماهير. أنا أفهم كمدرب. أشعر بالإحباط وخيبة الأمل مثلهم تماما".

وشدد "سنتحسن، سيستغرق الأمر بعض الوقت. قلت نفس الشيء بعد أن تغلبنا على إيفرتون فيما كان البعض يتحدث عن استهداف المراكز الأربعة الأولى. لذا أعلم أن الأمر سيكون صعبا حقا".

وكان راشفورد قد عاد لتدريبات يونايتد بعدما استبعد من لقاء دربي مانشستر لكنه لم يلعب ضد توتنام في كأس رابطة المحترفين وبورنموث في الدوري.

وذلك عكس زميله أليخاندرو جاراناتشو الذي عاد في لقاء توتنام بعد استبعاده رفقة راشفورد في دربي مانشستر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.

مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد روبن أموريم
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