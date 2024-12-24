جوارديولا يرفض إلقاء اللوم على هالاند.. ويوضح موقف ستونز

رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي انتقاد الجماهير لمستوى إرلينج هالاند في الفترة الأخيرة، وأوضح أن النتائج السلبية التي يحققها الفريق مؤخرا ليست بسببه فقط.

ويعيش مانشستر سيتي أوقاتا صعبة منذ بداية نوفمبر في الدوري الإنجليزي، إذ سجل الفريق بأكمله 9 أهداف فقط، ولم يسجل هالاند في الشهرين الأخيرين سوى 4 أهداف فقط.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: "الأمر يتعلق بنا كفريق، وليس مجرد لاعب واحد، عندما تواجه مشاكل في الدفاع والوسط فإن الأمر يتعلق بالفريق ككل، إيرلينج هالاند مهم للغاية بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى استغلال موهبته بشكل أفضل".

وأضاف "هناك العديد من التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي جعلتنا نظهر بشكل غير جيد مؤخرا، لدينا فرصة جديدة في جولة البوكسينج داي، حين سيعود بعض اللاعبين المصابين سنكون أفضل".

وأكمل "سنتدرب اليوم، وبعد ذلك سنرى عدد اللاعبين المتاحين لدينا، لم أتحدث مع الأطباء عن جون ستونز ولكن إذا لم يتمكن من لعب الشوط الثاني أمام أستون فيلا فهذا لأنه لم يكن جاهزا، سنرى".

ويستعد سيتي لمواجهة إيفرتون يوم الخميس المقبل ضمن جولة البوكسينج داي.

وتابع "علينا تحقيق نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن، سنواجه إيفرتون الذي يلعب بشكل جيد مؤخرا، ونأمل أن يتمكن الفريق من التحلي بالثبات ويحصل على نتيجة إيجابية"

وأتم المدرب الإسباني "اللاعبون يركضون ويبذلون جهدًا أكثر من أي وقت مضى".

وتراجع مانشستر سيتي للمركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة، وذلك بعد مرور 17 جولة.

السقوط الأخير كان أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 17 من الدوري.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز السابع بجدول الدوري.

بتلك الخسارة يكون مانشستر سيتي قد فاز في مباراة واحدة بآخر 12 مباراة بجميع البطولات.