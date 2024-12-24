كاف يوافق على نقل مباراة بلاك بولز ضد الزمالك إلى القاهرة

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرحيم إيشو - الزمالك ضد بلاك بولز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموافقة على نقل مباراة بلاك بولز الموزمبيقي ضد الزمالك إلى القاهرة بدلا من الموزمبيق.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه بلاك بولز في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قد اتفق مع نظيره بلاك بولز على نقل المباراة إلى القاهرة بسبب عدم استقرار الوضع الأمني وكان الأمر يتوقف على موافقة كاف.

واتفق الناديان على خوض المباراة يوم 12 يناير المقبل، على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة واستضافة الفريق الموزمبيقي.

وكان الزمالك حقق الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى في القاهرة بهدفين نظيفين.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما جمع بلاك بولز 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة متساويا مع المصري، ويأتي إنييمبا النيجيري في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي الزمالك في الجولة الرابعة أمام المصري، فيما يحل بلاك بولز ضيفا على إنييمبا النيجيري.

الزمالك الكونفدرالية
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