خبر في الجول - طاقم تحكيم موريتاني لقيادة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

قرر الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم موريتاني لقيادة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الموريتاني باباكار سار سيقود المباراة كحكم ساحة.

وسيعاون سار كل من با كاليدو وعبد الرحمن أني.

ويتواجد عبد القادر مبارك كحكم رابع.

كما علم FilGoal.com أن كاف حدد يوم 18 يناير كموعد للمباراة.

ولم يسبق لسار قيادة أي مباراة لفريق مصري خلال مسيرته حتى الآن.

صاحب الـ 37 عاما قاد مباراة إفريقية واحدة بالموسم الحالي حتى الآن وجمعت بين الهلال الليبي وكيتارا وانتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد تعادل مع أورلاندو بايرتس في المباراة الأولى بين الفريقين والتي أقيمت بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني.

وفاز الأهلي في المباراة الماضية على أورلاندو بايرتس بستة أهداف دون مقابل.