خبر في الجول – تحديد موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة الأهلي ضد منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي خصمه أورلاندو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تم تحديد موعد اللقاء يوم 18 يناير المقبل الساعة السادسة مساء.

وواجه الأهلي خصمه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي فريقه الأحمر لسحق شباب بلوزداد الجزائري بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحول الأهلي تأخره بهدف لفوز بسداسية، ليحقق فوزه الثاني في دور المجموعات ويرفع رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.