رسالة من كولر لجماهير الأهلي بمناسبة نهاية العام

أرسل مارسيل كولر مدرب الأهلي رسالة شكر لجماهير النادي على دعمهم خلال العام الجاري.

وكتب كولر عبر حسابه على فيسبوك: "أريد أن أترك رسالة لكل جماهير الأهلي بنهاية العام، شكرا لدعمكم الرائع على مدار العام وعيد ميلاد مجيد لطاقم عملي والإدارة واللاعبين والنادي بالكامل، شكرا لتعاونكم وأتمنى أن يكون العام المقبل مليئا بالحب والصحة والسلام، شكرا على كل شيء نحن نعتمد عليكم".

ويقود كولر الأهلي تدريبيا منذ أكتوبر من عام 2022.

وخلال العام الحالي توج الأهلي بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لموسم 2022/2023 وكأس السوبر المصري وكأس القارات الثلاث.

وتوج كولر مع الأهلي حتى الآن بعشرة ألقاب.

ويتبقى للأهلي مباراتين بعام 2024 ستكون يوم الخميس المقبل ضد المصري ثم يوم الإثنين 30 ديسمبر ضد إنبي.

وكان الأهلي قد فاز على شباب بلوزداد في مباراته السابقة بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.