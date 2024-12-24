المنتخب المغربية: الوداد يطلب استعارة رضا سليم وبيرسي تاو.. والأهلي لا يمانع

أوضحت جريدة المنتخب المغربية أن نادي الوداد المغربي طلب استعارة رضا سليم وبيرسي تاو من الأهلي.

وأضاف التقرير أن إدارة الأهلي وافقت مبدئيا، على إعارة كل من المغربي رضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو لما تبقى من الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن إدارة الأهلي لا تمانع المواففقة إلا بشرطين، أولهما التفاوض بشكل مباشر بين رضا سليم والوداد على الراتب الشهري والحوافز.

والشرط الثاني ألا تتجاوز فترة الإعارة ما تبقى من الموسم، أي عودة اللاعب لصفوف الأهلي مع نهاية كأس العالم للأندية التي سيشارك الوداد فيها الصيف القادم بالولايات المتحدة.

الوداد يطلب استعارة ثنائي الأهلي 🚨🚨 pic.twitter.com/L4OUBhTL1b — FilGoal (@FilGoal) December 24, 2024

الشهر الماضي، نفى رضا سليم ما تردد عن رغبته في الرحيل عن الفريق.

وقتها قال سليم في تصريحاته لقناة الأهلي: "ليس صحيحا أني أريد الرحيل، بل أريد الاستمرار مع الفريق والمشاركة بصورة دائمة".

على الجانب الآخر، بدأ النادي الأهلي مفاوضاته مع بيرسي تاو جناح الفريق من أجل فسخ تعاقده بالتراضي في يناير المقبل، حسبما علم FilGoal.com.

واستقر النادي الأهلي على عدم تجديد تعاقد تاو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان تقرير جنوب إفريقي قد كشف عن ارتباط اسم تاو بالانتقال إلى كايزر تشيفز أو صنداونز، وأن علاقته جيدة مع الأهلي لكن عدم مشاركته الفترة الأخيرة مشكلة بالنسبة للطرفين.(التفاصيل من هنا)

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات قد بدأت بالفعل بين الطرفين بشأن فسخ التعاقد في يناير.

وأبدى اللاعب ترحيبه بالرحيل في يناير لكن مقابل الحصول على 600 ألف دولار.

واعترض الأهلي على القيمة المالية المطلوبة من تاو، ويرى أن المبلغ المطلوب كبير ويسعى للوصول إلى تكلفة مالية أقل.

ويسعى الأهلي لرحيل تاو دون أزمات من أجل استغلال مقعده في قيد لاعب أجنبي آخر بعدما تم الاستقرار على عدم التجديد له.

وانتقل بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 قادما من برايتون.

وخاض تاو مع الأهلي 122 مباراة وساهم في 44 هدفا.

ونجح تاو في تسجيل 30 هدفا وصنع 14 آخرين.