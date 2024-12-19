تقرير: علاقة تاو مع الأهلي رائعة لكن عدم مشاركته مشكلة للطرفين.. وموقف كايزر تشيفز

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - بيرسي تاو

تحدث تقرير جنوب إفريقي عن علاقة بيرسي تاو مع الأهلي وسط شائعات احتمالية رحيله في يناير المقبل.

ويرتبط بيرسي تاو بتعاقد مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف موقع thesouthafrican وفقا لمصادره "يرتبط اسم بيرسي تاو بالعودة إلى جنوب إفريقيا عن طريق كايزر تشيفز أو ناديه السابق صنداونز".

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وأوضح التقرير "علاقة تاو والنادي الأهلي رائعة لكن فكرة عدم مشاركته بانتظام مشكلة كبيرة بالنسبة للطرفين خاصة مع عقده الكبير".

وتابع "الطرفان منفتحان على فكرة الرحيل في يناير لرغبة الأهلي في فتح الطريق لمكان أجنبي، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق لأن معسكر تاو متمسك بما يعتقدون أنه تعويض عادل".

واختتم التقرير "المبلغ المتوقع عرضه على تاو من كايزر تشيفز أقل مما يحصل عليه في الأهلي ومن غير المرجح أن يكون سعيدا بذلك".

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

وانتقل بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 قادما من برايتون.

وخاض تاو مع الأهلي 121 مباراة وساهم في 42 هدفا.

ونجح تاو في تسجيل 29 هدفا وصنع 13 آخرين.

الأهلي بيرسي تاو كايزر تشيفز
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