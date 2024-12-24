جاكبو: محظوظون بوجود صلاح معنا.. ونتمنى استمرار تألقه لفترة طويلة

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 14:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول

يتمنى كودي جاكبو جناح ليفربول استمرار تألق زميله محمد صلاح مع الفريق لفترة طويلة.

ويعيش صلاح أفضل أوقاته مع ليفربول هذا الموسم، إذ يقود الفريق لقمة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بأهدافه وتمريراته الحاسمة.

وقال جاكبو في تصريحات لموقع ناديه: "لا أعرف ماذا أقول عن تألق محمد صلاح، ما نشهده جميعا أمر مدهش. ليس فقط عدد الأهداف التي يسجلها ولكن أيضا التمريرات الحاسمة التي يقدمها".

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وأضاف "الطريقة التي يلعب بها صلاح، وكيف يضعنا في أوضاع تسمح لنا بالتسجيل وخلق الخطورة، كل هذا لا يقدمه إلا اللاعبين الكبار".

وتابع الهولندي "أتمنى لنا وله أن يستمر في القيام بذلك لفترة طويلة. نحن محظوظون جدا بوجوده ونفخر بأن نكون زملاءه في الفريق".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق مجانا الموسم المقبل.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 18 هدفا، بينما صنع 15.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 373 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 229 هدفا وصنع 102 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول كودي جاكبو
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