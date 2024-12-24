كوبي: فالنسيا يقرر تعيين مدرب وست بروميتش بعد دفع الشرط الجزائي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد فالنسيا

ذكرت إذاعة كوبي أن نادي فالنسيا سيعلن تعيين الإسباني كارلوس كوربيران مدرب وست بروميتش كمدير فني للخفافيش خلال ساعات.

يوم الاثنين أعلن نادي فالنسيا إقالة مدربه روبن باراخا لسوء النتائج.

وأوضح التقرير أن النادي الإسباني دفع الشرط الجزائي في عقد كوربيران مع وست بروميتش.

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وذلك بعد الاتفاق الشخصي مع المدرب الإسباني.

ومن المرجح أن يتولى المدرب قيادة الخفافيش في مواجهة ريال مدريد يوم الجمعة بعد المقبل.

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باراخا ترك فالنسيا في المركز قبل الأخير بالدوري الإسباني.

وأفاد نادي فالنسيا في بيان: "تقرر إقالة المدير الفني للفريق الأول روبن باراخا".

وأضاف البيان "يود النادي أن يشكره على شغفه وتفانيه والتزامه الذي أظهره منذ اليوم الأول".

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وفشل فالنسيا في تحقيق الفوز بمبارياته الـ5 الأخيرة بالدوري الإسباني، إذ خسر 3 مباريات وتعادل مرتين.

وتولى باراخا تدريب الخفافيش منذ فبراير 2023.

ويستعد فالنسيا لمواجهة ريال مدريد في مباراة مؤجلة من الدوري الإسباني يوم 3 يناير المقبل.

المباراة تأجلت بسبب إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا في أكتوبر الماضي.

ريال مدريد فالنسيا كارلوس كوربيران
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