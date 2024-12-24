إنتر يضرب كومو بثنائية ويواصل مطاردة نابولي وأتالانتا

فاز إنتر على منافسه كومو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كارلوس أوجوستو وماركوس تورام ثنائية النيراتزوري.

واحتفل لاوتارو مارتينيز قائد إنتر بخوضه المباراة رقم 300 مع الفريق في جميع المسابقات وذلك قبل انطلاق المباراة.

وللمباراة الثانية على التوالي يسجل البرازيلي، إذ أحرز في اللقاء الماضي ضد لاتسيو.

واستغل إنتر سقوط منافسه فيورنتينا بالخسارة بهدفين مقابل هدف ضد أودينيزي ليبتعد عنه رفقة نابولي وأتالانتا.

ويواصل إنتر مطاردة أتالانتا ونابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولإنتر مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا التي تأجلت لوقت لاحق بسبب سقوط إدواردو بوفي لاعب فيولا مغشيا عليه.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 37 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد كومو عند النقطة 15 في المركز الـ16.

وافتتح إنتر التسجيل في الدقيقة 48 برأسية عن طريق أوجوستو من عرضية هاكان تشالهان أوجلو من ركلة ركنية.

وضاعف تورام النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء.

وحسم إنتر الفوز في الدقائق الأخيرة وقتل آمال كومو في التعادل.

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