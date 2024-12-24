مصيلحي يكشف موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

محمد مصيلحي - رئيس الاتحاد السكندري

شدد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على اتخاذه قرارا نهائيا باحترام لائحة النادي والتي لا تسمح برتشح أي شخص لمنصب رئاسة النادي لأكثر من فترتين على التوالي.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتمنى التتويج ببطولة دوري المرتبط وأن تكون بداية خير للموسم وأن تحظى سلة الاتحاد بموسم مميز".

وتابع "موقفي من الانتخابات؟ لنترك كل شيء بوقته وهناك لائحة تمنع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين وأنا أحترمها".

أخبار متعلقة:
سلة – شباب الأهلي يهزم الاتحاد في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط عبده يحيى: كنا نطمع في الفوز على الاتحاد ولكن لا فائز بين الزعيمين.. التعادل يفرض نفسه بين غزل المحلة والاتحاد

وواصل "أتولى إدارة الاتحاد منذ أكثر من 7 سنوات وما تم تحقيقه أمر صعب وأرى أننا قدمنا أداء قوي ومجهود صعب جدا والتاريخ سيذكر ذلك بعدما نتخذ القرار النهائي وما يحدث في الاتحاد مع عدد الألعاب الموجودة بالنادي إعجاز ويحتاج قدرات صحية ومالية ومعنوية رهيبة والآن نحن نكمل المسيرة حتى النهاية".

وتابع "قراري النهائي هو احترام اللائحة وأنا أتحدث بشكل واقعي ولا أحتاج إلى شهرة أو أي شيء آخر وعند رحيلي عن الاتحاد ستشعر الناس بالمفاجأة بموضوعات داخل النادي لا يتخيلها أي شخص".

وأضاف "لا يقف أي نادي في مصر على شخص وإذا رحلت قد يأتي الأفضل مني في الاتحاد السكندري ويفيد النادي أكثر ويديره بكفاءة".

ويقضي مصيلحي عامه الأخير كرئيس للاتحاد السكندري بعد فترتين كان بمهم المسؤول عن إدارة النادي.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي
نرشح لكم
الانتقالات الشتوية – ماذا يحتاج الزمالك.. استحضار صيغة بنتايك وخط هجوم كامل طارق مجدي حكما لمباراة طلائع الجيش والزمالك خبر في الجول - بيراميدز يستعد لتجديد عقد الشناوي والكرتي خبر في الجول – الإسماعيلي يتواصل مع بن خماسة لتقسيط غرامته نادي الشمال يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع بونجاح إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري 4 ضربات جزاء.. المقاولون يحقق فوزا مثيرا أمام طنطا 5-3 في دوري المحترفين تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري المصري
أخر الأخبار
بسبب احتفال غير معتاد.. حفيد موسوليني يثير الجدل في إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
استغل رحيل أموريم.. بنفيكا يفوز على إشتوريل ويتصدر الدوري البرتغالي ساعة | الكرة الأوروبية
إنتر يضرب كومو بثنائية ويواصل مطاردة نابولي وأتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
مصيلحي يكشف موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج ريال مدريد.. الأولوية للدفاع 2 ساعة | الدوري الإسباني
الانتقالات الشتوية – ماذا يحتاج الزمالك.. استحضار صيغة بنتايك وخط هجوم كامل 2 ساعة | الدوري المصري
الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج الأهلي.. الأولوية للهجوم ومراكز أخرى قبل المونديال 2 ساعة | الدوري المصري
سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة