مصيلحي يكشف موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري

شدد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على اتخاذه قرارا نهائيا باحترام لائحة النادي والتي لا تسمح برتشح أي شخص لمنصب رئاسة النادي لأكثر من فترتين على التوالي.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتمنى التتويج ببطولة دوري المرتبط وأن تكون بداية خير للموسم وأن تحظى سلة الاتحاد بموسم مميز".

وتابع "موقفي من الانتخابات؟ لنترك كل شيء بوقته وهناك لائحة تمنع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين وأنا أحترمها".

وواصل "أتولى إدارة الاتحاد منذ أكثر من 7 سنوات وما تم تحقيقه أمر صعب وأرى أننا قدمنا أداء قوي ومجهود صعب جدا والتاريخ سيذكر ذلك بعدما نتخذ القرار النهائي وما يحدث في الاتحاد مع عدد الألعاب الموجودة بالنادي إعجاز ويحتاج قدرات صحية ومالية ومعنوية رهيبة والآن نحن نكمل المسيرة حتى النهاية".

وتابع "قراري النهائي هو احترام اللائحة وأنا أتحدث بشكل واقعي ولا أحتاج إلى شهرة أو أي شيء آخر وعند رحيلي عن الاتحاد ستشعر الناس بالمفاجأة بموضوعات داخل النادي لا يتخيلها أي شخص".

وأضاف "لا يقف أي نادي في مصر على شخص وإذا رحلت قد يأتي الأفضل مني في الاتحاد السكندري ويفيد النادي أكثر ويديره بكفاءة".

ويقضي مصيلحي عامه الأخير كرئيس للاتحاد السكندري بعد فترتين كان بمهم المسؤول عن إدارة النادي.