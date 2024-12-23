سون: استقبال 6 أهداف من ليفربول مؤلم.. وهناك أسباب لتصدره الدوري

يشعر سون هيونج مين لاعب توتنام بخيبة أمل بعد الخسارة واستقبال 6 أهداف على أرضه من ليفربول.

وعزز ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 6-3 على توتنام في ملعب الأخير لحساب الجولة 17 من المسابقة.

وقال اللاعب الكوري الجنوبي لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة واستقبال ستة أهداف على أرضنا، إنه أمر مؤلم حقا".

وأضاف "علينا أن نعمل بجد للتعافي، لا نريد أن نقدم أي أعذار، حاولنا أن نكون أكثر عدوانية قدر الإمكان".

وأكمل "ليفربول في الصدارة كما ترون، لديه أفضل اللاعبين والانضباط، لذلك هناك أسباب لتصدرهم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا ارتكبت أي أخطاء سيعاقبونك، ليفربول فريق جيد جدا".

ورفع ليفربول رصيده لـ 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الذي تعثر بتعادل سلبي مع إيفرتون، علما بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة.

فيما ظل توتنام في المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

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