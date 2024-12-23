سون: استقبال 6 أهداف من ليفربول مؤلم.. وهناك أسباب لتصدره الدوري

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 20:34

كتب : FilGoal

سون في مباراة توتنام أمام مانشستر يونايتد - كأس الرابطة

يشعر سون هيونج مين لاعب توتنام بخيبة أمل بعد الخسارة واستقبال 6 أهداف على أرضه من ليفربول.

وعزز ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 6-3 على توتنام في ملعب الأخير لحساب الجولة 17 من المسابقة.

وقال اللاعب الكوري الجنوبي لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة واستقبال ستة أهداف على أرضنا، إنه أمر مؤلم حقا".

أخبار متعلقة:
الكشف عن موعد مباراتي ليفربول ضد توتنام في كأس الرابطة تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية صلاح: تلقينا 3 أهداف وهذا غير مقبول.. ورأينا كيف عانى سيتي أمام توتنام بعد تدمير توتنام.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 83 مساهمة تهديفية

وأضاف "علينا أن نعمل بجد للتعافي، لا نريد أن نقدم أي أعذار، حاولنا أن نكون أكثر عدوانية قدر الإمكان".

وأكمل "ليفربول في الصدارة كما ترون، لديه أفضل اللاعبين والانضباط، لذلك هناك أسباب لتصدرهم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا ارتكبت أي أخطاء سيعاقبونك، ليفربول فريق جيد جدا".

ورفع ليفربول رصيده لـ 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الذي تعثر بتعادل سلبي مع إيفرتون، علما بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة.

فيما ظل توتنام في المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي سون هيونج مين
نرشح لكم
لاجازيتا: ينتظر موقف ريال مدريد.. إنتر يرغب في التعاقد مع نيكو باز تشكيل إنتر – لاوتارو وتورام يقودان الهجوم ضد كومو سكاي: نيكو ويليامز يدخل ضمن أهداف بايرن ميونيخ يقطع الطريق على سيتي؟ مدير سوسيداد: لا أتوقع رحيل زوبيميندي في يناير ريكورد: سبورتنج لشبونة يقرر إقالة مدربه لسوء النتائج فاران يحضر مباراة فريق طفولته بين الجماهير متسللا خبر في الجول - بيراميدز يجدد عقد الشيبي.. والكشف عن المدة فان دايك يتحدث عن مستجدات تجديد عقده
أخر الأخبار
لاجازيتا: ينتظر موقف ريال مدريد.. إنتر يرغب في التعاقد مع نيكو باز 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل إنتر – لاوتارو وتورام يقودان الهجوم ضد كومو 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
سون: استقبال 6 أهداف من ليفربول مؤلم.. وهناك أسباب لتصدره الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر سلة نهائي المرتبط – الأهلي (35)-(41) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | كرة سلة
سكاي: نيكو ويليامز يدخل ضمن أهداف بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز يستعد لتجديد عقد الشناوي والكرتي ساعة | الكرة المصرية
يقطع الطريق على سيتي؟ مدير سوسيداد: لا أتوقع رحيل زوبيميندي في يناير ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – شباب الأهلي يهزم الاتحاد في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة