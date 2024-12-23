ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي

يواصل محمد صلاح نجم ليفربول تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز ليحفر اسمه كأحد أساطير البطولة عبر تاريخها.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وجمع لكم FilGoal.com مركز صلاح في ترتيب الأرقام القياسية بالكامل على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفقا لموقع الدوري الإنجليزي الممتاز فإن صلاح يتواجد ضمن أكثر 10 لاعبين في تسجيل الأهداف وصناعتها وضرب القائمين والعارضة والتسديد على المرمى وتسجيل ركلات الجزاء.

عدد الأهداف: وصل صلاح إلى 172 هدفا ليحتل المركز الثامن في ترتيب الهدافين التاريخيين للبطولة.

صناعة الأهداف: صنع 80 هدفا ليتواجد بالمركز العاشر.

ضرب القائمين والعارضة: 24 مرة ليتواجد المركز العاشر.

التسديد على المرمى بين القائمين والعارضة: سدد صلاح 433 تسديدة ناجحة على المرمى ليتواجد بالمركز الثالث تاريخيا.

تسجيل الأهداف من ركلات جزاء: سجل النجم لمصري 29 هدفا من ركلة جزاء ليتواجد بالمركز الرابع تاريخا ويتبقى له فقط 4 أهداف ليصبح أكثر من سجل من ركلات جزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

جميع الأرقام الماضية جاءت مع تواجد صلاح بالمركز الـ 205 في ترتيب أكثر من خاض مباريات ب 279 مباراة بمجموع دقائق 22.666 دقيقة.

ويتواجد صلاح في المركز 69 في ترتيب أكثر اللاعبين خوضا لدقائق بالدوري الإنجليزي.

جميع الإحصائيات الماضية جمعها FilGoal.com من موقع الدوري الإنجليزي الممتاز وإحصائية عدد الدقائق غير دقيقة قبل موسم 2006/2007.

النجم المصري كان قد أصبح أول لاعب يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف بتاريخ الدوري الإنجليزي في نصف الموسم الأول قبل فترة أعياد الميلاد.