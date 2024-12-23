فان دايك يتغنى بما يقدمه صلاح

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 16:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرجيل فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

تغنى فيرجيل فان دايك قائد ليفربول بما يقدمه زميله محمد صلاح هذا الموسم.

وواصل صلاح تألقه حين سجل هدفين وصنع مثلهما في الفوز على توتنام بنتيجة 6-3 ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة ديلي ستار: "أرقام صلاح تتحدث عن نفسها".

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وأضاف "صلاح رياضي مميز للغاية. لقد قدم أداءً رائعًا للنادي ونأمل أن يتمكن من تقديم أفضل موسم له على الإطلاق مع ليفربول، وأن يظل لاعبا مهمًا بأهدافه وتمريراته الحاسمة".

وتابع "نحن دائمًا بحاجة إلى أداء متكامل منه لأن كل العمل الدفاعي الذي يمكنه القيام به مهم جدًا بالنسبة لنا كخط دفاعي".

وأتم "هل سيبقى صلاح مع ليفربول الموسم المقبل؟ لا أعرف".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق مجانا الموسم المقبل، مثل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 18 هدفا، بينما صنع 15.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 373 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 229 هدفا وصنع 102 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول فيرجيل فان دايك
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