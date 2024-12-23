الكشف عن موعد مباراتي ليفربول ضد توتنام في كأس الرابطة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراتي ليفربول ضد توتنام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وتقام مباراة الذهاب في ملعب توتنام يوم الأربعاء 8 يناير.

ثم ستقام مباراة العودة في ملعب أنفيلد يوم الخميس 6 فبراير.

مباراة الذهاب ستزيد جدول مباريات ليفربول ازدحاما، فالفريق سيلعب ضد مانشستر يونايتد في الدوري يوم 5 يناير.

ثم يلعب ضد توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة يوم 8 يناير، ويلاقي أكينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 11 يناير.

وكذلك ستفعل مباراة الإياب، إذ يلعب ليفربول ضد بورنموث في الدوري خارج أرضه مطلع فبراير، قبل أن يستضيف توتنام في إياب نصف النهائي.

وبعدها سيلعب مباراة الدور الرابع من كأس إنجلترا يوم 8 أو 9 فبراير في حالة عبور أكينجتون ستانلي.

ستقام المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين على ملعب ويمبلي يوم الأحد 16 مارس، وهي المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي في مارس.

إذا تأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، ستتأجل مباراته ضد أستون فيلا في الدوري.

يذكر أن أرسنال سيواجه نيوكاسل يونايتد في نصف النهائي الآخر.

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