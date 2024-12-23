خبر في الجول - الزمالك يتفق مع بلاك بولز على استضافته بالقاهرة.. وينتظر موافقة كاف

اتفق نادي الزمالك مع بلاك بولز الموزمبيقي على خوض مواجهة الجولة الخامسة في مجموعات الكونفدرالية في القاهرة بدلا من إقامتها في موزمبيق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حصل على موافقة بلاك بولز لعدم جاهزية ملعب الفريق في موزمبيق بسبب عدم استقرار الوضع الأمني.

واتفق الناديان على خوض المباراة يوم 12 يناير المقبل، على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة واستضافة الفريق الموزمبيقي.

وكان الزمالك حقق الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الأولى في القاهرة بهدفين نظيفين.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وبلاك بولز ينتظران موافقة الكاف على إقامة المباراة في القاهرة، بعد قرار كاف بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما جمع بلاك بولز 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة متساويا مع المصري، ويأتي إنييمبا النيجيري في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي الزمالك في الجولة الرابعة أمام المصري، فيما يحل بلاك بولز ضيفا على إنييمبا النيجيري.