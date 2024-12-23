جفارديول: لا أستطيع أن أكذب وأقول إننا نستهدف التتويج بلقب الدوري

يؤمن يوشكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي بأن فرص فريقه في التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم أصبحت صعبة للغاية.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة، وذلك بعد مرور 17 جولة.

وقال جفارديول في تصريحات لشبكة stadiumastro: " هل تغير هدف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟ بالتأكيد. لا أستطيع أن أكذب وأقول إننا نستهدف التتويج باللقب".

وأضاف "بالطبع هذا ما أتمناه، لكن الأمر صعب، خاصة الآن".

وتابع الكرواتي "أعتقد أن هدفنا في الوقت الحالي هو الفوز بالمباراة القادمة".

ويعيش مانشستر سيتي أوقاتا صعبة منذ بداية نوفمبر في الدوري الإنجليزي، إذ سجل الفريق بأكمله 9 أهداف فقط.

السقوط الأخير كان أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 17 من الدوري.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز السابع بجدول الدوري.

بتلك الخسارة يكون مانشستر سيتي قد فاز في مباراة واحدة بآخر 12 مباراة بجميع البطولات.