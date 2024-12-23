تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 17 جولة

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 17 جولة من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (15 هدفا)

2- إيرلينج هالاند (13 هدفا)

3- كول بالمر (11 هدفا)

4- ألكسندر إيزاك (10 أهداف)

4- بريان مبيومو (10 أهداف)

4- كريس وود (10 أهداف)

أكثر من صنع

1- محمد صلاح (11 هدفا)

2- بوكايو ساكا (10 أهداف)

3- أماد ديالو (6 أهداف)

3- كول بالمر (6 أهداف)

3- سون هيونج مين (6 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- جاستن كوليفرت (5 أهداف)

2- محمد صلاح (4 أهداف)

3- كول بالمر (3 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- إرلينج هالاند (38 تسديدة)

2- محمد صلاح (31 تسديدة)

3- كول بالمر (25 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- إرلينج هالاند (71 تسديدة)

2- أنطوان سيمينيو (67 تسديدة)

3- كول بالمر (59 تسديدة)

4- محمد صلاح (58 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي

هناك 59 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ17.

بينما شارك صلاح في 16 مباراة نظرا لتأجيل مباراة فريقه ضد إيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها 3 مرات

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

وفي الموسم التالي تقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

كما تقاسمها مع سون هيونج مين مهاجم توتنام في موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، وذلك قبل أن يحصدها هالاند في الموسمين الأخيرين.

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