صلاح يوضح طموحاته في الوصول لصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ

لا يشغل محمد صلاح نجم ليفربول باله بالوصول لقمة هدافي فريقه عبر التاريخ، بعدما صعد للمرتبة الرابعة في قائمة هدافي الريدز.

وارتقى صلاح للمركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ حين سجل هدفين أمام توتنام في المباراة التي فاز بها فريقه 6-3 ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

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وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "هل يمكنني تحطيم رقم إيان راش كأعظم هدافي ليفربول عبر التاريخ بـ346 هدفا؟ لا أعرف كيف سجل هذا العدد من الأهداف في الحقيقة".

وأضاف مازحا "أعتقد أن كرة القدم في ذلك الوقت كانت 7 ضد 7 وليس 11 ضد 11".

وتابع "إياش راش أسطورة في نادي ليفربول، أتواصل معه دائما، وأياً كان الرقم الذي سأنهي به مسيرتي، فأنا سعيد بذلك".

وأزاح صلاح بيلي ليدل من المركز الرابع بعد 373 مباراة ارتدى فيها قميص ليفربول في مختلف المسابقات.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 18 هدفا، بينما صنع 15.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 373 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 229 هدفا وصنع 102 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.