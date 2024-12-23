تايمز: ساكا سيغيب لأسابيع بسبب الإصابة

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

ذكرت جريدة ذا تايمز أن الإصابة التي تعرض لها بوكايو ساكا جناح أرسنال ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأصيب ساكا في المباراة التي استعاد فيها أرسنال الانتصارات في الدوري الإنجليزي وفاز على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف، ضمن الجولة 17 من المسابقة.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يغيب ساكا عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

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ولم يعلن أرسنال تفاصيل إصابة ساكا أو مدة غيابه، لكن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عبر عن شعوره بالقلق تجاه إصابة ساكا عقب اللقاء.

فقد تلقى أرسنال ضربة قوية بعدما تعرض نجمه بوكايو ساكا للإصابة وغادر الملعب.

وقال أرتيتا عقب المباراة لـ بي بي سي: "نحن قلقون للغاية بشأن ساكا، إصابته عبارة عن تمزق في العضلات وعليه أن يخضع لعدة فحوصات لتحديد مدى الإصابة، لقد شعر بالآلام وكان تبديله احترازيا".

وحقق أرسنال الفوز بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين أمام فولام وإيفرتون.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

أرسنال بوكايو ساكا
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