وسام أبو علي: كنت حزينا عند استبدالي في مباراة باتشوكا.. وهذا سبب احتفالي مع كهربا

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

وسام أبو علي مهاجم الأهلي

كشف وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، عن سبب احتفاله مع محمود عبد المنعم كهربا بعد هدفه الثاني في شباك شباب بلوزداد.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف (هاتريك) ضمن سداسية الأهلي في شباك شباب بلوزداد بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال وسام في تصريحات لقناة أون تايم سبوتس عقب المباراة: " احتفلت مع كهربا بعد الهدف الثاني لأنه يتحدث معي دائما ويدعمني وأبلغني أنني سأسجل هدفا من ضربة حرة، كهربا أخ لي".

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وأضاف: "أتدرب كثيرا على الضربات الحرة واللاعبون يتركون الكرة لي لأسددها ويبحثون عني، وتسجيلي للأهداف هو ترجمة لأداء الفريق كله".

وعن الفوز في المباراة، علّق وسام: "مكسب جيد للفريق وحصد 3 نقاط مهمة في المجموعة، أنهينا ما حدث في مباراة باتشوكا بمجرد العودة إلى القاهرة، ونجحنا في تجميع الفريق والتركيز على المباريات القادمة".

وخسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بضربات الترجيح في كأس التحدي، قبل نهائي بطولة كأس إنتركونتننتال.

وعن استبداله في مباراة باتشوكا، قال: "كنت حزينا عند تبديلي في مباراة باتشوكا لرغبتي في تقديم أداء أفضل لأنه كان لدي الطاقة للبقاء بعض الوقت، ولكنه قدر الله ربما كان هناك شيئا سيئا ينتظرني حال استمراري في الملعب، الحمد لله أنني خرجت من الملعب سليم".

وحوّل الأهلي تأخره بهدف لفوز بسداسية، ليحقق فوزه الثاني في دور المجموعات ويرفع رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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