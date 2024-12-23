سوبوسلاي يكشف سبب صراخ صلاح في كل مباراة

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 11:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

يتمنى دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول استمرار زميله محمد صلاح في صناعة الأهداف له، بعدما صنع له هدفا أمام توتنام.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه توتنام بنتيجة 6-3 ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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وقال سوبوسلاي في تصريحات لشبكة stadium astro: "أتمنى أن أستمر في صناعة الأهداف لمحمد صلاح وأن يستمر هو كذلك في صناعتها لي في كل مباراة، فنحن نفهم بعضنا البعض جيدا".

وأضاف الدولي المجري "صلاح يصرخ باستمرار طلبا للكرة حتى عندما لا يكون لديه مساحة".

وأكمل "يمكنكم رؤية ما يقدمه صلاح، فهو يقوم بعمله كل مباراة سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها".

وواصل "محمد صلاح يساعدنا دائما بكل شيء ليس داخل الملعب فقط بل خارجه أيضا ونحن سعداء بوجوده معنا".

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 18 هدفا، بينما صنع 15.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 373 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 229 هدفا وصنع 102 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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