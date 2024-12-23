جوارديولا: ليس لدينا اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه بات من الصعوبة على فريقه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة أستون فيلا: "ليس لدينا اللاعبين لتحقيق ذلك، الأمر أكثر صعوبة ولا أشعر أننا يمكننا تحقيق ذلك، ولكن قد يحدث ذلك، من يعرف".

وخسر مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف أمام مضيفه أستون فيلا في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

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وأضاف "لدي شعور بأننا الآن يجب أن نفكر في الأمد القريب، لا يمكننا وضع الكثير من الأهداف الكبيرة."

وأكمل "عندما تريد تحقيق شيء مهم، مثل الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول إلى المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، فيجب أن تتحلى بـ التماسك، طوال الوقت كنا متماسكين بشكل لا يصدق والآن لم نعد كذلك".

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 12 مباراة سوى في مواجهة وحيدة.

وعن الخسائر المتتالية للفريق، علق جوارديولا: "الفريق ظل يحطم الأرقام القياسية، الآن بدأنا أرقاما أخرى على الجانب الآخر، هذه هي الحقيقة

يجب أن أبحث عن حل".

وأتم "قلت إن الموسم سيكون صعبا ، ولكن لم أتوقعه بهذا الشكل"

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بعد 17 جولة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 6 مباريات، مبتعدا عن ليفربول المتصدر بفارق 12 نقطة.

كما يحتل المركز الـ22 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط بعد 6 جولات من فوزين وتعادلين وهزيمتين.

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