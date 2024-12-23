تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 10:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك توتنام، ليواصل تألقه هذا الموسم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه توتنام بنتيجة 6-3 ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

أخبار متعلقة:
سلوت: صلاح يقدم ما يفعله منذ سنوات في ليفربول.. ويجب أن نوفر له المساعدة صلاح: تلقينا 3 أهداف وهذا غير مقبول.. ورأينا كيف عانى سيتي أمام توتنام بعد تدمير توتنام.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 83 مساهمة تهديفية صلاح يبهر بـ 4.. ليفربول يلتهم توتنام بسداسية قبل الاحتفال بأعياد الميلاد

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9.2 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 9 درجات.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 18 هدفا، بينما صنع 15.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 373 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 229 هدفا وصنع 102 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول توتنام
نرشح لكم
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 17 جولة صلاح يوضح طموحاته في الوصول لصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ تايمز: ساكا سيغيب لأسابيع بسبب الإصابة سوبوسلاي يكشف سبب صراخ صلاح في كل مباراة جوارديولا: ليس لدينا اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي سلوت: صلاح يقدم ما يفعله منذ سنوات في ليفربول.. ويجب أن نوفر له المساعدة صلاح: تلقينا 3 أهداف وهذا غير مقبول.. ورأينا كيف عانى سيتي أمام توتنام ماريسكا: سعيد بالتعادل ضد إيفرتون أكثر من الفوز على برينتفورد
أخر الأخبار
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 17 جولة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مبابي: ضربة الجزاء المهدرة أمام بلباو نقطة تحول.. والآن أشعر براحة في الفريق 23 دقيقة | الدوري الإسباني
صلاح يوضح طموحاته في الوصول لصدارة هدافي ليفربول عبر التاريخ ساعة | الدوري الإنجليزي
كيكر: بايرن يستعيد الخماسي المصاب مع عودة الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
تايمز: ساكا سيغيب لأسابيع بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
وسام أبو علي: كنت حزينا عند استبدالي في مباراة باتشوكا.. وهذا سبب احتفالي مع كهربا ساعة | الكرة الإفريقية
سوبوسلاي يكشف سبب صراخ صلاح في كل مباراة ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: ليس لدينا اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة