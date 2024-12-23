تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك توتنام، ليواصل تألقه هذا الموسم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه توتنام بنتيجة 6-3 ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9.2 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 9 درجات.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 18 هدفا، بينما صنع 15.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 373 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 229 هدفا وصنع 102 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.