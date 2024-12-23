سلوت: صلاح يقدم ما يفعله منذ سنوات في ليفربول.. ويجب أن نوفر له المساعدة

أشاد أرني سلوت المدير الفني لليفربول بالمستوى الذي قدمه محمد صلاح نجم فريقه في مباراة توتنام بعد الفوز بسداسية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال سلوت عبر بي بي سي: "صلاح ودياز هما من ظهرا اليوم بتسجيل هدفين لكل منهما، ولكن يجب أن ننصف سوبوسلاي لما قدمه، وبصرف النظر عن أدواره الهجومية فبدون الكرة كان جزءا مهما للغاية من خطة الفريق".

وأضاف "صلاح يظهر ما أظهره لسنوات عديدة في ليفربول، إنه قادر على تسجيل الأهداف في أي وقت ويجب على الفريق أن يوفر له القدرة على اللعب في المواقع التي يتواجد فيها لتسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة".

وأكمل "كوننا في صدارة الدوري فهذا يخبرك أننا فريق جيدا للغاية، لا يزال هناك 3 مباريات متبقية حتى منتصف الطريق، ولكن إذا أتيت إلى هنا ولعبت المباراة التي لعبناها ضد توتنام فهذا يوضح أننا فريق صعب هزيمته، وإذا كان الفوز بالدوري سهلا فإن كل فريق سيفعل ذلك".

وأتم تصريحاته "ربما كانت مباراة مباراة توتنام أفضل أداء لنا خارج أرضنا، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من 6 أهداف".

وعزز ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 6-3 على توتنام في ملعب الأخير لحساب الجولة 17 من المسابقة.

وسجل لليفربول: محمد صلاح (2) ولويس دياز (2) وأليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي، فيما سجل لتوتنام كل من جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي ودومينيك سولانكي.

وساهم صلاح في قمة الـ 9 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة 2 من أصل 6 أهداف سجلها الريدز، كما حطم رقما قياسيا يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي.