كأس الخليج – البحرين تنتصر على السعودية في مباراة درامية

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

البحرين

انتصر منتخب البحرين على منافسه السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج.

وسجل أهداف البحرين كل من مهدي عبد الجابر ومهدي الحميدان ومحمد جاسم مهرون.

بينما أحرز مصعب الجوير وصالح الشهري ثنائية السعودية.

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وتعتبر هذه المباراة نهائي مبكر، إذ لعب البحرين ضد السعودية في نهائي البطولة في 2019، وانتصر البحرين بهدف دون رد.

وافتتح الجابر النتيجة في الدقيقة 19 من رأسية رائعة بعد عرضية من مهدي الحميدان من ضربة ركنية.

وضاعف الحميدان النتيجة في الدقيقة 38 بعد عرضية أرضية فشل مدافع السعودية في تشتيت الكرة لتتخطاه ووصلت للحميدان وسدد في المرمى.

وقلص الجوير الفارق للسعودية بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وبعد 3 دقائق فقط أحرز مهرون الهدف الثالث للبحرين بطريقة رائعة من تسديدة على الطائر.

وفي الدقيقة 86 أحرز الشهري الهدف الثاني للسعودية من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز حصل منتخب البحرين على 3 نقاط ليتساوى مع العراق، بينما ظل منتخب السعودي واليمني بدون نقاط.

السعودية البحرين كأس الخليج
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