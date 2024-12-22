طبيب الأهلي يوضح التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم

أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة رضا سليم.

وتعرض المغربي للإصابة في الشوط الأول خلال لقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك رضا سليم أساسيا وخرج في الدقيقة 41 وعوضه بيرسي تاو في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 6-1.

وقال جاب الله عبر موقع النادي الرسمي: "رضا سليم اشتكى من آلم في الركبة".

وأضاف "سيخضع لكشف طبي غدا الإثنين للتأكد من حاجته لإجراء أشعة من عدمه".

video:1

محمد صلاح يضيف الهدف الرابع والخامس لليفربول في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/LUUclrsNoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

وحول الأهلي تأخره بهدف لفوز بسداسية، ليحقق فوزه الثاني في دور المجموعات ويرفع رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتألق وسام أبو علي خلال المباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

بينما سجل باقي أهداف الأحمر كل من حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور.