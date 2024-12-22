بعد تدمير توتنام.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 83 مساهمة تهديفية

لا جديد يذكر ولا قديم يُعاد، يواصل محمد صلاح كتابة التاريخ وتحطيم الخصوم، قبل تحطيم الأرقام القياسية.

صدق أو لا تصدق، وصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية الـ83 تاريخيا ضد خماسي إنجلترا الكبير، مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وتشيلسي، وتوتنام.

ليفربول سحق توتنام بستة أهداف مقابل ثلاثة، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب من 16 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي الذي يملك مباراة أكثر خاضها.

محمد صلاح سجل هدفين وصنع هدفين آخرين ضد توتنام في المباراة التي أقيمت قبل قليل على ملعب توتنام، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

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محمد صلاح يضيف الهدف الرابع والخامس لليفربول في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/LUUclrsNoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

هدفان رفعا رصيد محمد صلاح إلى 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لينفرد بصدارة هدافي المسابقة، هذا بجانب وصوله إلى 11 تمريرة حاسمة كأول لاعب في تاريخ المسابقة يتخطى حاجز العشر أهداف و10 صناعات قبل نهاية العام الميلادي في موسم بالدوري الإنجليزي.

وبالمساهمات الأربعة ضد توتنام، رفع الملك المصري رصيده من المساهمات إلى 83 مساهمة ضد خماسي إنجلترا الكبير، منهم 78 مساهمة تهديفية بقميص ليفربول.

وجاءت مساهمات محمد صلاح ضد خماسي إنجلترا كالتالي:

-ضد مانشستر يونايتد: 21 مساهمة تهديفية - 15 هدفا و6 صناعات.

-ضد مانشستر سيتي: 19 مساهمة تهديفية - 12 هدفا و7 صناعات.

-ضد توتنام: 18 مساهمة تهديفية - 14 هدفا و4 صناعات. الأهداف بينهم هدفين بقميصي بازل وفيورنتينا.

-ضد أرسنال: 13 مساهمة تهديفية - 11 هدفا وصناعتين. الأهداف بيتهم هدف بقميص تشيلسي.

ضد تشيلسي: 12 مساهمة تهديفية - 8 أهداف و4 صناعات. الأهداف بينهم 3 أهداف بقميص بازل.

بذلك يكون مانشستر يونايتد هو أكثر فريق ساهم صلاح بأهداف في شباكه، وكذلك أكثر فريق سجل في مرماه.

في المركز الثاني من حيث المساهمات، يأتي مانشستر سيتي كثاني أكثر فريق بين كبار إنجلترا الذين ساهم صلاح بأهداف في شباكهم بواقع 19 مساهمة، أما من ناحية الأهداف فقط، فيأتي توتنام بالمركز الثاني خلف مانشستر يونايتد بتسجيله 14 هدفا ضدهم.

وأخيرا، ومن جهة أخرى، عزز محمد صلاح رقمه كأكثر لاعب سجل وصنع أهداف في نفس المباراة بالدوري الإنجليزي لمباريات مختلفة، إذ وصل للمباراة الـ38 التي يسجل ويصنع فيها بالدوري الإنجليزي.