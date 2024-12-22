مدرب بلوزداد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لي.. ودفاع فريقي فعل ما لم يفعله هجوم الخصم

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

عبد القادر عمراني - مدرب شباب بلوزداد

صب عبد القادر عمراني المدير الفني لـ شباب بلوزداد جام غضبه على لاعبيه بانتقادهم بعد الخسارة الكبيرة من منافسه الأهلي.

وقاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي فريقه الأحمر لسحق شباب بلوزداد الجزائري بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال عمراني لقناة بي إن سبورتس: "هدف الأهلي الأول جعل معنويات اللاعبين منخفضة بسبب توقيته وهذا شيء ليس له أي مبرر على الإطلاق".

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وأضاف "أهداف الأهلي من أخطاء دفاعية فادحة وغير مقبولة، جعلنا الخصم دائما في حالة الهجوم، ما لم يفعله مهاجمي الأهلي فعله دفاع فريقي".

وأنهى حديثه قائلا: "هزيمة مرة وغير مقبولة وهذه أسوأ مباراة لفريق دربته في حياتي، لم نلعب كفريق كي نستقبل 5 أهداف في الشوط الثاني فقط، صعب أي مدرب أن يكون في مكاني".

وحول الأهلي تأخره بهدف لفوز بسداسية، ليحقق فوزه الثاني في دور المجموعات ويرفع رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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