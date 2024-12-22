صلاح يبهر بـ 4.. ليفربول يلتهم توتنام بسداسية قبل الاحتفال بأعياد الميلاد

عزز ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 6-3 على توتنام في ملعب الأخير لحساب الجولة 17 من المسابقة.

سجل لليفربول: محمد صلاح (2) ولويس دياز (2) وأليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي، فيما سجل لتوتنام كل من جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي ودومينيك سولانكي.

وساهم صلاح في قمة الـ 9 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة 2 من أصل 6 أهداف سجلها الريدز، كما حطم رقما قياسيا يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، كما يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 11 هدفا.

ووصل صلاح لـ 33 مساهمة في جميع المسابقات هذا الموسم كأفضل لاعب في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 18 هدفا و15 تمريرة حاسمة.

ورفع ليفربول رصيده لـ 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الذي تعثر بتعادل سلبي مع إيفرتون، علما بأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة.

فيما ظل توتنام في المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.













































التشكيل

تواجد رادو دراجوسين وأرتشي جراي في ظل الغيابات التي تضرب دفاع توتنام.

فيما قاد محمد صلاح هجوم فريقه رفقة كودي جاكبو ولويس دياز.

وصف المباراة

في الدقيقة 3 سدد محمد صلاح كرة من داخل منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية.

وبعد 7 دقائق تصدى فريزر حارس الديوك لفرصة صلاح فيما تدخل الدفاع لتشتيت تسديدة سوبولاي.

ومنعت العارضة تسديدة صلاح بعد مراوغة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

وأنهى لويس دياز الفرص المهدرة برأسية رائعة سكنت الشباك بعد عرضية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 23 متقدما لليفربول بالهدف الأول.

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وفي الدقيقة 36 استغل ماك أليستر الغفلة الدفاعية وأضاف الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 36.

احتفال لويس دياز مع ترينت ألكسندر أرنولد بعد أن صنع له هدفه الأول 🔥📷 pic.twitter.com/mfmtZsPJDX — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2024

واستفاد جيمس ماديسون من سقوط ماك أليستر وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار أليسون قلص بها الفارق في الدقيقة 41 لتصبح النتيجة 2-1.

وأنهى دومينيك سوبولاي الشوط الأول بعدما سجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية متقنة من صلاح في الدقيقة 45+1.

هذا الهدف جعل صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

كينج اللعبة 👑 محمد صلاح يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد. 🎁 pic.twitter.com/v1X8OgKbs4 — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2024

شوط أول انتهى بتقدم الريدز بنتيجة 3-1.

في الشوط الثاني وضع محمد صلاح اسمه في قائمة المسجلين، عرضية من كودي جاكبو للويس دياز الذي سدد كرة أنقذها الدفاع وأودعها صلاح بسهولة في الشباك في الدقيقة 54.

وأهدر سوبوسلاي الهدف الخامس بعدما راوغ الحارس وسجل في الشباك الخارجية في الدقيقة 56.

وسجل صلاح الهدف الخامس من صناعة جاكبو في الدقيقة 61 بكل سهولة.

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محمد صلاح يضيف الهدف الرابع والخامس لليفربول في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/LUUclrsNoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

وقلص ديان كولوسيفسكي الفارق في الدقيقة 71 لتوتنام لتصبح النتيجة 5-2.

وفي الدقيقة 83 أصبحت النتيجة 5-3 بعدما سجل دومينيك سولانكي في الشباك بعد تمهيد برأسية من بيرنان جونسون.

وبعد دقيقتين مرر صلاح كرة أرضية للويس دياز الذي سدد على يمين الحارس لتصبح النتيجة 3-6.

ورفع صلاح رصيده لـ 83 مساهمة تهديفية ضد الفرق الـ6 الكبرى في الدوري الإنجليزي.

بعد الهدف خرج صلاح ولويس دياز في آخر تدخلات أرني سلوت وفاز ليفربول بـ 3 نقاط مثيرة في قمة الـ 9 أهداف.